Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Messi, ennesimo trionfo e… lite in campo con presidente Mls

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Leo Messi vince la Campeones Cup, ennesimo trofeo di una carriera scintillante, ma al termine della premiazione è protagonista di un (inaspettato) episodio diventato presto virale sul web. Cos’è successo? Dopo la finalissima vinta 2-0 contro il Cruz Azul – che ha messo di fronte ai dominatori della Major League Soccer i vincitori del campionato messicano – il fuoriclasse argentino dell’Inter Miami(autore tra l’altro di un gol di testa) si è scagliato contro il presidente della Mls Don Garber, urlando più volte la frase “Non con me”. La fotografia di una certa tensione tra i due.  

A cosa si lega l’episodio? I rapporti tra Messi e il numero uno della Mls sono difficili ormai dal luglio del 2026, quando il numero dieci era stato squalificato per una giornata dopo aver deciso di saltare l’All-Star Game Mls per gestire al meglio la sua condizione fisica. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Gaza, bimba italiana tra gli stranieri usciti oggi dalla Striscia

2 Novembre 2023

Intesa Sanpaolo celebra 50 anni di presenza in Lussemburgo con l’arte di Kounellis

30 Maggio 2026

Poste, Lasco (dg): “Su Tim un’operazione storica, più valore per nostro paese”

14 Settembre 2026

Musumeci: “Con ‘Pagine d’aMare’ Governo promuove cultura del mare”

8 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno