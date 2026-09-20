Meloni: “In Cdm a breve norma con numero massimo studenti stranieri in classe e divieto burqa”

(Adnkronos) – “Sta per arrivare in Cdm un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe, e introduce l’obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l’italiano, e introduce il divieto di burqa e hijab a scuola”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal palco di Fenix.

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