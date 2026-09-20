Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Calciatore investito in campo, l’incidente da brividi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Perde il controllo del cart e investe il calciatore. In campo. E’ la scena surreale che si è verificata in Thailandia, durante il riscaldamento che ha preceduto il match tra il PT Prachuap e i padroni di casa Pattani. La vittima dell’incidente è Andros Townsend, 35enne ala con un passato in Premier League. L’ex giocatore di Tottenham, Luton e Crystal Palace stava palleggiando con i compagni quando è stato travolto da un cart utilizzato per livellare il terreno di gioco. L’addetto alla guida ha perso il controllo del mezzo e ha letteralmente rullato Townsend, che è finito con le gambe sotto il veicolo. 

 

L’incidente, documentato dai video diffusi sui social, per fortuna non ha lasciato conseguenze. Il calciatore è stato liberato rapidamente e ha preso posto in panchina, prima di entrare nel match vinto 3-0. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Israele: “Uccisi con cecchini e velivoli teleguidati oltre 10 terroristi Hamas a Gaza”

23 Febbraio 2024

Trionfo AfD in Sassonia-Anhalt, Merkel: “Mi sanguina il cuore”

8 Settembre 2026

Pomezia, aggredito ambulante in via Roma: arresto 49enne romeno

30 Ottobre 2017

Atp Cincinnnati, Cobolli avanza agli ottavi di finale

17 Agosto 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno