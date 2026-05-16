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Meloni “Il Consiglio d’Europa riconosce modello italiano sui migranti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Maggio 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “La Dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, riconosce la legittimità per le Nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, sul modello avviato dall’Italia in Albania. E’ un risultato importante, frutto di un percorso che l’Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Quello che solo un anno fa faceva discutere, oggi è diventato un principio condiviso tra i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa e dimostra, ancora una volta, che l’approccio italiano a una gestione ordinata dei flussi migratori, portato avanti con serietà e coerenza dal nostro Governo, è ormai diventato anche l’approccio dell’Europa”. Così sui social la premier Giorgia Meloni.
(ITALPRESS).
-Foto: Palazzo Chigi-

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