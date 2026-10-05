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Medvedev squalificato: Djokovic in finale a Pechino

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Novak Djokovic è in finale al torneo Atp 500 di Pechino (cemento, montepremi 4.089.385 dollari). Il 39enne serbo, numero 11 del mondo e sesta testa di serie, supera il trentenne russo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking Atp e 3 del seeding, che è stato squalificato per aver colpito con la palla – in maniera involontaria – uno spettatore in prima fila sul punteggio di 7-5, 5-3 in favore di Djokovic.  

 

Il serbo affronterà domani in finale l’australiano Alex De Minaur, numero 9 del mondo e 5 del tabellone, che ha sfruttato il ritiro del 29enne polacco Hubert Hurkacz, numero 41 del ranking Atp, sul punteggio di 6-4, 3-2 in suo favore. Il vincitore di 24 titoli del Grande Slam resta così imbattuto al China Open, torneo da lui vinto in tutte e sei le precedenti partecipazioni.  

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