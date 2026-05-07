Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Mediterraneo, Tajani “Regione sia area di pace, stabilità e crescita”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo rafforzare la nostra collaborazione e fare della regione mediterranea un’area di pace, stabilità e crescita”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Riunione ministeriale Med9.

“Durante l’ultimo incontro del MED9 a Spalato, ad aprile, insieme a Gordan – aggiunge – abbiamo avuto l’idea di organizzare la discussione di oggi. Lo abbiamo fatto per una ragione molto semplice: in questo momento critico è fondamentale rafforzare il dialogo tra i Paesi del Mediterraneo allargato e della regione del Medio Oriente. Propongo di rendere permanente questo formato. La nostra voce deve essere ascoltata, forte e chiara, in ogni sede”.

Tajani sottolinea inoltre che “il Medio Oriente e la regione mediterranea stanno affrontando grandi sfide. Nessun Paese può affrontarle da solo. Ma insieme possiamo ridurre i rischi, proteggere le catene di approvvigionamento e rafforzare la stabilità. Abbiamo sia la responsabilità sia la capacità di agire insieme per affrontare questa situazione”.

-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Morgan parla della sua depressione e a Fedez dice: “Non volevo offenderti”

17 Novembre 2023

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta domani in Italia. Le indagini: cosa sappiamo

24 Novembre 2023

“Cuorebus – Una gita con il Lazio nel cuore” giovedì 26 ottobre ad Amatrice grazie alla Pro Loco Città di Anzio

6 Settembre 2017

Leone XIV riceve gli atleti di Milano Cortina “Sport sia spazio di incontro”

9 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno