Argentina a punteggio pieno, Messi storico e 3-1 alla Giordania

ARLINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Argentina doma la Giordania e chiude a punteggio pieno il girone J ai Mondiali 2026. Partita senza grandi ambizioni sia da una parte che dall’altra: Albiceleste già qualificata e già prima, Giordania già ultima ed eliminata. Nel primo tempo Lo Celso e Lautaro Martinez trovano i primi gol nella manifestazione. Nella seconda frazione entra Messi e mette la sua firma su una fase a gironi straordinaria (6 gol), pennellando con una punizione dal limite dell’area all’80’. Storico Messi, che diventa il primo giocatore della storia a segnare in sette partite di fila ai Mondiali. L’Argentina passa da prima e ai sedicesimi se la vedrà con la sorpresa Capo Verde (4 luglio, ore 0.00).

Argentina subito propositiva, con le riserve con grande voglia di mettersi in mostra di fronte a una non irresistibile Giordania. Il vantaggio dell’Albiceleste arriva su palla inattiva: punizione millimetrica di Lo Celso, che al 19′ porta avanti la squadra di Scaloni. Due grandi occasioni per i sudamericani, prima con Lautaro Martinez e poi con Senesi, che incornando di testa viene colpito da Al Rashdan, inducendo l’arbitro a concedere un calcio di rigore. Dal dischetto ci va Martinez, che al 31′ trasforma e segna il primo gol dei suoi Mondiali.

Cambi in apertura di ripresa, con Lo Celso che si vede annullare il 3-0 per fuorigioco e la traversa che ferma Martinez. Al 55′ accorcia le distanze Al Tamari, che mette dentro un cross di Haddad battendo Emiliano Martinez. Al 60′ entra Messi, tenuto a riposo da Scaloni in vista dei sedicesimi, e semina subito il panico nella retroguardia della Giordania. All’80’ la pulce mette la sua firma sulla partita: punizione dal limite perfetta, sesto gol della fase a gironi e 3-1 finale per l’Argentina.

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