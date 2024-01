Medio Oriente, la circolare: cortei pro Palestina autorizzati, ma non in concomitanza con il Giorno della Memoria

(Adnkronos) – Sì alle manifestazioni pro Palestina, ma non in concomitanza con il Giorno della Memoria. Questo quanto contenuto in una circolare della Polizia di Stato ai questori, con l'indicazione di predisporre misure prevenzione e sicurezza per la giornata del 26 gennaio. Tali cortei infatti, si legge, "violerebbero il valore universale" della ricorrenza dedicata alle vittime della Shoah. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)