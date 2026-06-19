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Media israeliani “In vigore cessate il fuoco fra esercito Israele e Hezbollah”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Giugno 2026
1 minuto di lettura

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Una fonte israeliana citata dai media israeliani ha confermato le indiscrezioni sull’entrata in vigore del cessate il fuoco tra l’esercito di Israele e il gruppo armato libanese, aggiungendo che le Forze di difesa israeliane (Idf) rimarranno nella zona cuscinetto del Libano meridionale, minacciando di rispondere in caso di attacco da parte di Hezbollah. Lo riporta il quotidiano israeliano Times of Israel. Intanto, il portavoce delle Idf, il tenente colonnello Efi Defrin, ha parlato delle operazioni delle Idf in Libano, affermando che l’esercito “agirà in conformità con le direttive della leadership politica”. Interrogato in merito a eventuali limitazioni all’azione militare e alla possibilità di colpire Beirut, ha risposto: “Quando ci si parla di Beirut, ci sono delle limitazioni. Operiamo secondo le direttive della leadership politica. Per eliminare una minaccia, siamo autorizzati a intervenire in qualsiasi area”.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Giugno 2026
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