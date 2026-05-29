Mazzitelli (Open Fiber): “Fibra ottica fattore strategico per sviluppo e macro-trend digitali”

(Adnkronos) – “Tutti i macro-trend che conosciamo nel mercato non possono esistere senza un fattore abilitante fondamentale che è la fibra ottica”. Lo ha dichiarato Stefano Mazzitelli, direttore commerciale di Open Fiber, intervenendo al panel ‘Industria internet e geopolitica’ nell’ambito del Nam2026.

“Questo è un evento molto interessante che ci dà l’opportunità di riaffermare ancora una volta il ruolo di Open Fiber come fattore strategico di sviluppo”, ha spiegato Mazzitelli, sottolineando come il valore infrastrutturale della rete sia ormai riconosciuto “da tutti gli attori del settore”.

Il manager ha quindi ribadito l’impegno della società nel completamento del piano infrastrutturale. “Continuiamo nel nostro lavoro di copertura capillare del terrotorio, che è ormai alle battute finali”, ha affermato. Tra le priorità indicate da Mazzitelli anche l’aumento del tasso di utilizzo della rete. “Oggi l’impegno dell’azienda si sposta dalla costruzione al riempimento della rete, dal momento che in Italia abbiamo un tasso di take up ancora non sufficiente”, ha osservato.

Se è vero che l’infrastruttura è praticamente completata, oggi Open Fiber guarda ai servizi che questa può supportare “Ci muoveremo sui servizi ancillari alla fibra, dall’Edge Data Center al 5G fino agli Hyperscale Data Center, tutti fenomeni strettamente legati alla fibra”, ha spiegato. “Il nostro cuore resta la fibra ottica e continueremo a investire”, ha concluso Mazzitelli, annunciando il completamento del progetto infrastrutturale entro il 30 giugno ma confermando nuovi investimenti sia sul fronte consumer sia su quello business.

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