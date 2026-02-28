Maxi sequestro di droga a Catania, intercettati 90 chili di cocaina

CATANIA (ITALPRESS) – I poliziotti della questura di Catania hanno intercettato tempestivamente un significativo carico di cocaina, destinato al mercato dello spaccio, infliggendo un durissimo colpo agli interessi della criminalità alla quale sono state sottratte fonti sicure di guadagno illecito. Complessivamente, gli agenti della sezione “Antidroga” della Squadra Mobile hanno sequestrato oltre 90 chili di cocaina, ripartiti in 81 pannetti e trasportati in auto da due catanesi di 43 e 44 anni. I due sono stati fermati dai poliziotti nei pressi di un complesso residenziale nel quartiere di Librino. Grazie ad una specifica attività info-investigativa, gli agenti hanno predisposto un servizio di osservazione e di monitoraggio nella zona, fino a quando non hanno notato l’arrivo di un’auto con entrambi i catanesi a bordo, impegnati a scaricare dal bagagliaio del veicolo tre voluminosi borsoni. Uno dei due aveva prelevato anche una busta della spesa che si trovava nella parte posteriore del mezzo. Colti in flagranza, i due uomini sono stati arrestati dai poliziotti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante dell’ingente quantità, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Il carico di droga è stato posto sotto sequestro per la successiva distruzione su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Su disposizione del PM di turno presso il Tribunale di Catania, i due catanesi sono stati condotti in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

– Foto: screenshot video polizia di Stato –

(ITALPRESS).