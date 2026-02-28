Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Acosta vince la Sprint della MotoGP in Thailandia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Febbraio 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – In Thailandia Pedro Acosta, in sella alla Ktm, vince la prima Sprint Race della stagione della MotoGP, disputata lungo il circuito di Chang. Il podio odierno è composto da Marc Marquez (Ducati Lenovo), al secondo posto, e da Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), al terzo. Nel corso dell’ultimo giro Marc Marquez si è reso protagonista di un sorpasso “duro” su Acosta che gli è costato una penalità dalla direzione gara. Visto che Acosta è andato largo, lo spagnolo è stato costretto a cedere la posizione al rivale.
Le Aprilia di Ai Ogura e Jorge Martin chiudono la gara rispettivamente al quarto e al quinto posto. Nell’ordine, poi, la top ten è composta da Brad Binder (Ktm), Joan Mir (Honda), Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) e Luca Marini (Honda).
E’ caduto durante la Sprint Marco Bezzecchi, che con la sua Aprilia aveva dominato le prove ed era partito dalla pole, cosa che avverrà anche domani, nella gara lunga.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Febbraio 2026
1 minuto di lettura
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ardea, la Regione Lazio diffida l’ufficio tecnico

28 Febbraio 2018
Giulia Fiorilli

Incidente a Nettuno, muore la 21enne Giulia Fiorilli

5 Settembre 2017

Latina, violenza sessuale ai danni di un minore: arrestato 30enne indiano

25 Luglio 2018

Covid 19 a Lanuvio: sospeso il servizio linea 1 del trasporto scolastico centro storico: positivo un utente

7 Marzo 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno