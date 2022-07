Max Verstappen vince il Gp di Francia e approfitta del ritiro di Leclerc: il racconto della corsa

Ottima quinta posizione per Carlos Sainz che ha realizzato due sorpassi pazzeschi a George Russell e Sergio Perez. La partenza del Gp di Francia sul circuito di Le Castellet è stata regolare con una buona partenza di Charles Leclerc della Ferrari e con Lewis Hamilton della Mercedes che ha superato Sergio Perez della Red Bull. Nella parte centrale Esteban Ocon dell’Alpine ha toccato Yuki Tsunoda dell’Alpha Tauri. A causa di questa collisone il giapponese è piombato in ultima posizione, mentre la direzione gara ha dato 5 secondi di penalità al pilota della squadra francese. Bene anche Carlos Sainz della Ferrari che nelle retrovie ha trovato sin da subito ottimo spunto balzando a ridosso della zona punti in meno di 6 giri. Da registrare l’ottima partenza di Kevin Magunssen dell’Haas che dall’ultima posizione è in dodicesima.

Al giro numero 18 Charles Leclerc a causa di eccessivo sovrasterzo ha perso aderenza ed è andato a sbattere contro le barriere. Un ritiro che fa male in ottica campionato per il monegasco. Nella corsa ai box i meccanici della Ferrari hanno realizzato un leggero errore durante la sosta di Carlos Sainz e lo spagnolo ha realizzato unsafe release. Per questo motivo la direzione gara ha penalizzato il pilota di 5 secondi. Chi ha usufruito della Safety Car è stato Lewis Hamilton della Mercedes che ha azzerato il gap da Max Verstappen. Durante il caos della vettura di sicurezza si è ritirato a causa di noie meccaniche Yuki Tsunoda. Alla ripartenza Carlos Sainz ha superato le due McLaren di Daniel Ricciardo e di Lando Norris e l’Alpine di Fernando Alonso. Ritmo infernale del leader del Max Verstappen che ha accumulato secondi importanti su Lewis Hamilton.

Leggero incidente fra Zhou Guanyu dell’Alfa Romeo e Mick Schumacher dell’Haas col pilota cinese che è stato penalizzato di 5 secondi. La parte centrale del Gp di Francia è stata intensa George Russell della Mercedes in lotta con Carlos Sainz con Fernando Alonso dell’Alpine nettamente staccato. Al giro numero 30 lo spagnolo della scuderia di Maranello, con un’azione da vero attaccante, ha superato l’inglese prendendosi la quarta posizione. Questa parte centrale oltre Max Verstappen con le hard, Carlos Sainz è il pilota che sta provando a mettere pressione ai suoi avversari. Il Ferrarista infatti dopo essersi sbarazzato di George Russell ha realizzato ottime prestazioni. Da registrare il ritiro di Kevin Magnussen al giro numero 39.

Al giro numero 40 Carlos Sainz ha infuocato i tifosi sul circuito francese. Il Ferrarista ha superato magistralmente Sergio Perez duellando senza il minimo freno. Un sorpasso pazzesco che gli ha regalato la terza posizione temporanea. Lo spagnolo però è rientrato ai box e ha cambiato gli pneumatici e con i 5 secondi di penalità è retrocesso in settima posizione realizzando anche il giro più veloce. Nicholas Latifi della Williams a causa di vari problemi meccanici si è ritirato. A meno di quattro giri dalla fine è entrata la virtual Safety Car a causa del ritiro di Zhou Guanyu. Alla ripartenza George Russell è riuscito a sorpassare Sergio Perez agganciando la terza posizione.

