Elezioni, appello alle forze politiche di Ecoitaliasolidale: “Ambiente ed emergenza climatica al centro dei dibattiti politici”

Ora basta con parole e promesse, sono necessari programmi seri da rispettare in tema di attenzione all’ambiente e all’emergenza climatica, con proposte da mettere in atto immediatamente.

E’ quanto dichiarano in una nota gli esponenti del movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, Piergiorgio Benvenuti, presidente Nazionale, il Prof. Ennio La Malfa fra i padri fondatori dell’ambientalismo nazionale ed ora responsabile scientifico del Movimento, Fabio Rosati Vice presidente Vicario, la Responsabile per il Lazio, la campionessa del mondo di Marcia, Giuliana Salce, Cinzia Caruso responsabile nazionale protezione e benessere per gli animali, Giorgio Rossi responsabile per il Friuli Venezia Giulia, Giovanni Fabra responsabile per la Sicilia, Fabio Ficosecco responsabile per Roma Capitale, Gaetano Di Staso responsabile per le coste ed il litorale romano, Carlo Santoro responsabile per i fiumi e le acque interne.

Un documento condiviso dai circa 1.000 fra i fondatori e dirigenti territoriali e dalle strutture di comunicazione e di studio con decine di docenti universitari che collaborano con Ecoitaliasolidale, dall’intera redazione scientifica del settimanale dell’associazione e dai primi 50 genieri della protezione ambientale e climatica formati con una collaborazione fra il Movimento e università statali.

Siamo rimasti scettici e delusi sino ad oggi dalla politica e dagli esponenti istituzionali che non hanno concretamente portato avanti soluzioni alle emergenze ambientali del nostro Paese, procederemo in queste ore con confronti diretti su programmi e prospettive. Ora, ma non solo noi, soprattutto gli Italiani hanno necessità di competenza, concretezza e di rispetto delle promesse.

Aperti al confronto da subito, per dare un nostro contributo per una Nazione migliore ed una rappresentanza politica attenta all’ambiente ed alle esigenze dei cittadini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...