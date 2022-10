Max Verstappen ha vinto il Gp degli USA: battuti Hamilton e Leclerc

Max Verstappen della Red Bull ha vinto il Gp degli Stati Uniti battendo ad Austin Lewis Hamilton della Mercedes e Charles Leclerc della Ferrari. La partenza del Gp degli USA è stata traumatizzante per la Ferrari di Carlos Sainz che non è riuscito a mantenere la prima posizione. Infatti dopo pochi secondi dallo start lo spagnolo è stato superato da Max Verstappen della Red Bull e successivamente è stato tamponato da George Russell della Mercedes ritirandosi. Un fine settimana caotico e chiuso male per il pilota della Ferrari che mestamente ha portato la macchina nei box. A cedere è stato l’impianto idraulico. Per questo incidente, il pilota inglese ha subito 5 secondi di penalità.

Al giro 17 l’Alfa Romeo di Valterii Bottas si è fermata sulla ghiaia a causa di un lungo ed è entrata la Safety Car. In Ferrari hanno utilizzato questo tempo per andare ai box per mettere le gomme hard. Alla ripartenza terribile incidente tra Fernando Alonso dell’Alpine e Lance Stroll dell’Aston Martin col secondo che ha rallentato entrando in collisione con l’asturiano. Per questo è entrata nuovamente la Safety Car. Alla ripartenza grande partenza di Max Verstappen è tornato a martellare sul secondo dimostrando di essere lui il migliore in pista. Al giro 35 però caos in casa Red Bull a causa di un errore al pit stop con l’olandese che ha perso 11.1 facendosi sorpassare anche da Leclerc. Dopo 6 giri di grande lotta Verstappen ha sorpassato Leclerc grazie ad un duello che ha animato la folla statunitense. Dopo giri superveloci il pilota della Mercedes Hamilton è stato superato di giustezza dal neo campione del mondo.

