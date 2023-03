Maryem Bent Anis ed il Marhaba Rome Festival

Grande attesa per l’evento mondiale “Marhaba Rome Festival & Bellydance Evolution The Jungle

Book”, che si svolgerà il 26 – 27 – 28 Maggio 2023.

Il Marhaba Rome Festival nasce nel 2006 da un’idea di Maryem Bent Anis e Samira Zenati, fondatrici del Centro Taus, celebre ristorante e centro culturale che sin dal 1995 ha contribuito alla diffusione delle arti, della cultura, della musica e della danza. Maryem Bent Anis, Italo-tunisina, apprende da piccola la danza del mondo arabo, tramandata per tradizione di madre in figlia. Attraverso questo contatto diretto famigliare apprende naturalmente la base del ritmo e dell’espressione corporea tipica araba.

Dopo esperienze di danza classica, ginnastica artistica e ritmica, all’età di sedici anni entra in contatto per la prima volta con il mondo dello spettacolo, grazie ai suoi genitori ideatori del Taus celebre ristorante arabo, che fin dal 1995 ha ospitato i primi gruppi musicali del genere a Roma e le prime danzatrici professionali italiane e arabe. Lo studio personale e l’allenamento si alternano a vari viaggi in Tunisia, presso le scuole locali, per l’apprendimento della danza. Nel 1999 fonda la scuola del Taus Club, che vuole essere un centro per la diffusione della cultura, la danza, la musica araba a Roma.

Maryem, massimo esponente della Danza Orientale in Italia, Bellydancer Superstar a livello internazionale. Raccontaci com’è nata la tua passione per la danza del ventre.

“Nei miei primissimi ricordi di infanzia ci sono i viaggi. Mia mamma mi fece volare per la prima volta, in direzione Tunisi, che non avevo neanche 2 mesi. Ero un fagottino rosa dalla pelle di ceramica, con la mia bella mamma marron glacé. Infatti nessuno credeva fossimo mamma e figlia! Rimanevano tutti a bocca aperta quando mia mamma diceva con fierezza: E’ mia figlia”! Sono sempre stata legata alla Tunisia con grande affetto e con essa al suo esotismo, ai suoi profumi, alle sue musiche e alle sue danze. Quindi ho sempre ballato naturalmente.

E la parola “natura” è sempre presente nel mio linguaggio e nel mio stile di vita, seguo la Natura e ciò che è naturale per un essere umano, ma soprattutto per una donna. Quando da giovanissima, danzavo nelle feste del mio paese, nelle case tra le donne della mia famiglia ancora non sapevo che in ogni movenza che eseguivo, ogni espressione corporea che apprendevo dalle donne che mi insegnavano a danzare e mi invitavano ad esprimermi naturalmente a suon di darbouka, erano racchiusi millenni di storia e simbolismi.

Poi un giorno la mia famiglia decide di importare in Italia tutta quella cultura e bellezza dal cibo, agli arredamenti, alla musica, alla danza. Nel 1995 nasce il Taus, storico Ristorante e Centro Culturale mediterraneo italo-arabo dove ancora adolescente sono cresciuta e sono entrata in contatto con artisti nordafricani, egiziani, libanesi, siriani, iracheni, marocchini. La vita al Taus è stata frenetica, favolosa ed entusiasmante. Avevamo ricreato le atmosfere del Cairo anni ’50, si viveva e si respirava arte. Quella per me è stata la scuola più grande. Appena finiti gli studi, il mio richiamo più grande è stato l’Egitto. Lì dove la più grande musica e la più grande danza ha preso forma. La mia sete di sapere e di imparare è stata infinita, cercavo di rimanere il più possibile per vivere uno dei paesi più straordinari di sempre. In Egitto ho studiato con grandissimi maestri, ma colei che mi ha dato più di tutti e che mi letteralmente illuminata è stata M.me Raqia Hassan, la più grande coreografa di tutti i tempi del Raqs Sharqi (Danza Orientale) moderno.

L’evento in breve:

Venerdì 26 Maggio 2023 h 20,30

TEATRO ITALIA, via Bari 18

“THE SHOW. BDE The Jungle Book & Marhaba Opening Gala

Sabato 27 Maggio 2023

Mercure Roma West Hotel

h 10,00/19,00 – Workshops con i Maestri Internazionali

h 22,00 – International Marhaba Gala Show

Domenica 28 Maggio 2023

Mercure Roma West Hotel

h 10,00/19,00 – Workshops con i Maestri Internazionali

h 21,00 – Competition – MISS BELLY DANCE EURO 2023

