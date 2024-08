Marta Maggetti è oro olimpico nel windsurf

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Marta Maggetti entra nella storia della vela azzurra e regala all’Italia il sesto oro ai Giochi Olimpici di Parigi2024 – 18esima medaglia complessiva – nel windsurf femminile, classe iQFOiL. La 28enne sarda delle Fiamme Gialle domina la regata per le medaglie sin dalle primissime battute. L’azzurra passa in testa nel terzo intermedio e non si fa più riprendere, chiudendo col tempo di 7’38”. Alle sue spalle l’israeliana Sharon Kantor (a 6″) e la britannica Emma Watson (a 31″), che conquistano rispettivamente l’argento e il bronzo.

L’ultima medaglia azzurra nel windsurf ai Giochi l’aveva vinta Alessandra Sensini a Pechino2008 (argento nell’RS:X). La stessa ex velista di Grosseto aveva vinto l’ultimo oro a Sydney2000 (nella classe mistral).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).