Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Wimbledon, oggi Darderi-Quinn: orario e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Esordio a Wimbledon 2026 per Luciano Darderi. Oggi, lunedì 29 giugno, l’azzurro affronta lo statunitense Ethan Quinn sul campo numero 15, nel primo turno dello Slam inglese. Il loro sarà il terzo incontro in programma su quel campo. Il vincente di questa partita se la vedrà al secondo turno contro chi passerà tra il giapponese Mochizuki e il britannico Basing. Ecco orario, precedenti e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Darderi e Quinn non si sono mai affrontati in carriera, la sfida di oggi è dunque un inedito. Il match inizierà non prima delle 16.  

Il match tra l’azzurro Luciano Darderi e lo statunitense Ethan Quinn sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e Now. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ai, Francesca Albanese al Wmf: “Algoritmo non può diventare un alibi”

24 Giugno 2026

Nigeria, raid aereo dei militari contro mercato nel nordest: almeno 100 morti

12 Aprile 2026

Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clienti

20 Aprile 2026

Diabete, solo un italiano su 10 conosce differenza tra tipo 1 e tipo 2

13 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno