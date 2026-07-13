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Marito Roccella, proseguono le ricerche: al lavoro sommozzatori anche da Milano, Reggio Calabria e Firenze

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Sedicesimo giorno di ricerche nel lago di Vico, nel Viterbese, di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, disperso da sabato 27 giugno. Le operazioni, che proseguono senza sosta, però non hanno finora dato esito positivo.  

Da più di due settimane i sommozzatori stanno perlustrando il lago con l’utilizzo di sistemi di ricerca strumentale, indispensabili a causa della scarsissima visibilità dello specchio d’acqua già a pochi metri di profondità. I fondali particolarmente limacciosi con depositi di alghe tendono a nascondere quello che si deposita, rendendo le operazioni particolarmente complesse. Fondamentale, allora, è l’impiego di sonar e robot, apparecchiature in grado di mappare l’area anche in assenza di visibilità.  

In campo restano anche i sommozzatori da Milano, Reggio Calabria e Firenze. Cavallari, 84 anni, si era tuffato nel lago dalla barca con cui era in gita insieme alla moglie. Dall’acqua, però, non è più riemerso. A dare l’allarme è stata la stessa ministra. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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