Mario Giordano, curiosità: in cosa è laureato il giornalista e conduttore di Mediaset

Mario Giordano: una carriera di successo nel giornalismo e nella televisione italiana, ma in molti si chiedono in cosa sia laureato il conduttore

Mario Giordano, giornalista, saggista, conduttore e autore televisivo, è una figura di spicco nel panorama mediatico italiano, avendo saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano all’interno del gruppo Mediaset.

Nato ad Alessandria il 19 giugno 1966, Giordano ha intrapreso un percorso formativo che lo ha portato a laurearsi in Scienze Politiche presso l’Università di Torino, gettando le basi per la sua futura carriera e influenzando il suo approccio critico e analitico nei confronti dell’attualità e della politica.

Gli inizi nel mondo del giornalismo

Dopo aver completato gli studi universitari, Mario Giordano si è immerso nel mondo del giornalismo con determinazione e passione. La sua carriera inizia con collaborazioni per Il nostro tempo, settimanale cattolico torinese, seguite da esperienze presso L’Informazione e successivamente Il Giornale sotto la direzione di Vittorio Feltri. Queste prime esperienze hanno permesso a Giordano di affinare le sue competenze giornalistiche e di farsi conoscere all’interno del panorama mediatico nazionale.

Il debutto televisivo di Mario Giordano avviene nel 1997 con la partecipazione a Pinocchio, trasmissione condotta da Gad Lerner su Rai 3, dove interpreta il ruolo del Grillo Parlante. Questa esperienza rappresenta un importante trampolino di lancio che lo porterà successivamente a ricoprire ruoli sempre più rilevanti all’interno delle reti televisive italiane. Nel 2000, avviene il passaggio a Mediaset come nuovo direttore di Studio Aperto; successivamente assume la direzione di Lucignolo e L’alieno su Italia 1, consolidando la sua presenza nel settore televisivo.

La vera consacrazione arriva con Fuori dal coro, programma da lui ideato che va in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. La trasmissione si distingue per uno stile diretto ed incisivo che mira ad approfondire tematiche attuali attraverso interviste ed inchieste sul campo, rappresentando l’espressione più autentica della visione giornalistica e comunicativa di Mario Giordano: un approccio senza filtri alla realtà che cerca sempre la verità oltre gli schemi convenzionali.

La laurea in Scienze Politiche ottenuta dall’Università degli Studi di Torino emerge come fondamentale nella formazione professionale ed umana del giornalista. Essa infatti non solo ha fornito a Giordano gli strumenti critici necessari per analizzare complessivamente i fenomeni politici e sociali ma ha anche contribuito a sviluppare quella sensibilità verso le dinamiche della società italiana che oggi caratterizza il suo lavoro.