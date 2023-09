Marino: mercoledì 23 settembre Emanuela Napoli presenta il suo libro ‘Fluide Alchimie’

Si terrà mercoledì 23 settembre alle ore 17.00 presso il Museo Civico ‘Umberto Mastroianni’ di Marino, la presentazione del libro di Emanuela Napoli ‘Fluide Alchimie – poesie e altri scritti’.

L’Autrice illustrerà il libro e le storie in esso descritte in una conversazione con Francesca Marrucci, Direttrice Editoriale delle testate Punto a Capo, intervallata dalle letture di Francesca Spurio, attrice e volto noto nei Castelli Romani non solo per il suo lavoro in teatro e in tv, ma anche perché ha vissuto a Marino per molti anni.

Il libro è una raccolta di poesie e favole che parlano di donne, di noi, di tutti, delle sorprese che la vita ci riserva e su come le affrontiamo e cosa ci lasciano dentro e fuori.

Un viaggio scandito da parole, emozioni, attimi che l’Autrice così definisce: “Le poesie nascono perché è una loro esigenza piuttosto che una mia necessità, esse vivono indipendentemente da me e dalla mia testa, mi sopravvivono nell’ordine delle idee e mi trascendono nel campo dei sentimenti. Loro sanno dove andare a collocarsi su un foglio, esse formano un senso e si nutrono delle mie emozioni creando uno spunto per rendersi manifeste.

Amo la poesia, che nasce come un abbaglio, come una folata di vento improvvisa, è un attimo eterno dove tutta me stessa si concentra e diviene essenza pura, sintesi allo stato sublimato di poche energiche veritiere rime che sono in me senza che io stessa lo sappia.

La poesia è sempre in agguato dentro di me pronta ad uscire al momento opportuno quando mi serve chiarezza, quando non riesco ad esprimere un concetto che mi tormenta da giorni, lei è già lì prima ancora che nella mia testa l’idea si formi e prenda vita in un ragionamento. La poesia mi giunge da un tempo dimenticato della memoria che mi ha preceduta e che mi coglie nell’attimo stesso che ne percepisco il richiamo ancestrale.”