Marino: fiamme nel garage, distrutte 10 auto ed evacuate tre palazzine

Dieci auto distrutte e tre palazzine inagibili é il bilancio di un incendio che si é sviluppato la scorsa notte in un garage, al piano seminterrato di un complesso condominiale in via Luigi Einaudi a Santa Maria delle Mole, frazione del comune di Marino. Le prime fiamme sono divampate, per cause ancora al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo, dal vano motore di un’autovettura durante una manovra di parcheggio. Il conducente è riuscito ad abbandonare il veicolo e a mettersi al riparo prima che il fuoco lo raggiungesse. Nulla ha potuto fare per evitare che il rogo si propagasse ad altre 9 macchine, in sosta intestate ad altri condomini.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Marino che hanno spento l’incendio e giudicato gli edifici inagibili. I veicoli coinvolti hanno subito gravi danni ma per fortuna non ci sono persone ferite. I carabinieri e i pompieri hanno evacuato precauzionalmente 32 unità abitative e gli occupanti hanno trovato temporanea sistemazione presso parenti o presso strutture alberghiere messe a disposizione dal Comune di Marino fino al ripristino dei compromessi impianti elettrici, fognari ed idrici ubicati nel garage e fino all’accertamento della stabilità dell’edificio.

