Marino debutta in Doc, Argentero: “È mia moglie e questo alimenta critiche…

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Cristina Marino farà il suo esordio nella quarta stagione di ‘Doc – Nelle tue mani’, serie tv che vede come protagonista il marito, Luca Argentero. Proprio l’attore ha commentato la new entry a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’: “Cri e io ci siamo conosciuti su un set e abbiamo lavorato insieme su diversi progetti. Anche nell’ottica di passare più tempo l’uno accanto all’altra, questa idea avuta da Luca Bernabei mi è sembrata vincente”.

“Non dico tanto sul suo personaggio perché è una delle chiavi della nuova linea ‘thriller’ della storia. Ma posso dire che Cri è brillante e io con lei sul set sono stato esigente, ho preteso tantissimo”, ha rivelato Argentero, “chiaro, il fatto che sia mia moglie solletica la curiosità, i pettegolezzi, le critiche. Ma va bene così se serve a creare attenzione. Io sono contento del risultato e sono convinto che piacerà al pubblico”.

“Siamo una squadra, sono orgoglioso di avere una moglie così intraprendente e dal carattere forte. Ci amiamo e siamo amici, insieme ci divertiamo. E portiamo insieme Nina e Noè dal pediatra o ci alterniamo in base agli impegni”, ha raccontato l’attore, che poi ha parlato del terzo figlio in arrivo: “La stiamo vivendo alla grandissima! Siamo entusiasti. Io sono gasatissimo anche perché faccio l’1 % del lavoro, Cri fa il 99% ed è un po’ più affaticata ogni tanto”.

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