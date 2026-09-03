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Forze Armate e ‘Futuro Nazionale’: scatta l’indagine della Procura militare sul partito del generale Vannacci

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Settembre 2026
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(Adnkronos) – La Procura militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari, dopo l’esposto del sindacato dei militari sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate nella struttura organizzativa di ‘Futuro Nazionale’, il partito del generale Roberto Vannacci. Il procuratore militare Marco De Paolis, richiamando anche notizie provenienti da autorevoli media internazionali, ha disposto “verifiche per accertare l’eventuale sussistenza di fatti rilevanti per la giurisdizione militare e riguardanti personale soggetto a tale competenza”. 

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