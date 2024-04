Marino, Ambrogiani(Pd): “Superiamo insieme gli steccati: votiamo la mozione Venanzoni su ospedale”

“Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. Apprendiamo, infatti, “con piacere” che, dopo le nostre sollecitazioni istituzionali e le nostre azioni sul territorio a tutela dell’ospedale di Marino, lunedì 22 aprile prossimo si discuterà sul potenziamento e sulla stabilizzazione del San Giuseppe. Un gesto di buona volontà da parte del Sindaco e della sua maggioranza sperando che non sia un vacuo tentativo per giustificare l’immobilismo della Regione Lazio a guida Rocca. Eppure in queste tante settimane sono state numerosi i nostri inviti a tutte le forze politiche a combattere insieme per il potenziamento del San Giuseppe, sia sul territorio che nella sede comunale: su tutti, l’invito a firmare la mozione del consigliere di opposizione, Gianfranco Venanzoni, presentata lo scorso mese di febbraio. Non molliamo un centimetro: tutti insieme per salvare il nostro ospedale”.

Così, in una nota, il segretario cittadino del Pd Marino, Sergio Ambrogiani.

