Mariavittoria in lacrime durante il confronto con Shaila, l’ex velina la spiazza: “Te lo dico da donna, devi…”

Mariavittoria è scoppiata a piangere mentre parlava con Shaila, le parole dell’ex velina l’hanno sconvolta: cosa è successo nella casa.

Mariavittoria ha avuto un vero e proprio crollo mentre parlava con Shaila, che tra le due inquiline non corra buon sangue è cosa nota e proprio nel corso del confronto, la ragazza non ha resistito e ha iniziato a piangere.

Le parole di Shaila Gatta sono state molto dirette e forse la ragazza non se le aspettava, per questo mentre parlavano ha iniziato a piangere e non riusciva a fermarsi. Cosa è accaduto nel corso del confronto al Grande Fratello.

Le lacrime di Mariavittoria dopo le parole di Shaila Gatta

Mariavittoria e Shaila hanno avuto l’ennesimo confronto, le due ragazze è noto che non siano molto vicine, ciò nonostante stano provando a chiarire quelle che sono le loro divergenze. Nel bel mezzo di un confronto l’ex velina ha praticamente “accusato” la ragazza di non essere davvero così tanto presa da Tommaso, stessa critica che a sua volta lei aveva mosso nei confronti di Shaila.

Ad ogni modo l’ex velina le ha detto che secondo lei non le piace così tanto ma che comunque usa la situazione perché farebbe comodo al contesto. Mariavittoria, che in un primo momento ha sorriso, le ha spiegato che sinceramente le piace, ma non così tanto da dire che le manca o altro. Le ha poi fatto alcuni esempi di quando avrebbe sentito la mancanza dell’idraulico toscano.

Quando Mariavittoria le ha detto che se dovesse vedere un bacio tra Tommaso e Maica, ci resterebbe male, Shaila le ha detto che riconosce in lei le stesse paure che ha avuto nel lasciarsi andare, le ha spiegato che sa bene cosa sente. Mentre l’ex velina parlava la ragazza ha iniziato a piangere colpita proprio da quelle parole, che forse hanno centrato il problema. Shaila le ha detto che lei dopo tre anni finalmente si è lasciata andare e le augura la stessa cosa.

“Da donna ti auguro di aprire il tuo cuore a qualcuno perché è una cosa bella (…)“, queste le parole di Shaila per Mariavittoria, che intanto era un vero fiume in piena. Al termine del confronto la Gatta le ha chiesto se la potesse abbracciare e le due inquiline si sono scambiate un lungo abbraccio. Cosa che farebbe pensare a una sorta di avvicinamento tra le due, ma in realtà entrambe continuano a essere piuttosto scettiche l’una nei confronti dell’altra.