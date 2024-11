Maria manda via Ilaria e Vincenzo dal trono over, bufera al termine della puntata: il gesto della dama spiazza tutti

Caos nella puntata del 18 novembre di Uomini e Donne, Vincenzo e Ilaria sono stati messi alle strette dalla conduttrice sono andati via.

Nella puntata del 18 novembre di Uomini e Donne Ilaria e Vincenzo, dopo una lunga discussione, hanno lasciato il trono over per continuare la conoscenza fuori dal programma. E’ stata Maria De Filippi a spingerli ad andarsene, dopo che nel battibecco con Gianni Sperti e Tina Cipollari sono emerse alcune incomprensioni, il gesto della dama al termine della puntata ha spiazzato non poco.

Tutto è iniziato con Morena che ha accusato Vincenzo di averle mandato dei messaggi piuttosto equivoci, ma Ilaria non sembra aver avuto una reazione alla cosa, così Tina e Gianni hanno accusato dama e cavaliere di essersi messi d’accordo. Alla domanda se volessero incontrare altre persone, entrambi hanno risposto di “no” e questo ha spinto ulteriormente gli opinionisti a dire loro di andare via.

Cosa è successo tra Ilaria e Vincenzo a Uomini e Donne, il gesto della dama che spiazza

Dopo che gli opinionisti hanno messo dama e cavaliere “sotto torchio” è intervenuta anche Maria De Filippi che ha cercato di far capire a Vincenzo e Ilaria quello che tutti stavano dicendo, cioè di continuare la loro conoscenza fuori. Ad ogni modo dopo una serie di accuse, la conduttrice ha detto al cavaliere che avrebbero potuto trovare un compromesso, uscire e fare il weekend di cui avevano parlato e poi sarebbero tornati a raccontare com’è andata.

Dunque dama e cavaliere sono usciti assieme, ma in modo insolito, nel senso non ci sono stati petali o canzoni romantiche, tant’è che gli opinionisti hanno anche detto ironicamente: “Che emozione”. La coppia alla fine ha lasciato il trono over e continuerà la conoscenza fuori dal programma, come la stessa Maria De Filippi ha suggerito loro di fare. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne – riportate da Lorenzo Pugnaloni – sappiamo che torneranno in studio per raccontare come sta andando la loro conoscenza.

La coppia dirà che le cose stanno andando benissimo, che hanno trascorso tutto il tempo dopo l’ultima apparizione a Uomini e Donne assieme e che sono molto felici. Anche in quest’occasione non mancheranno polemiche e Ilaria racconterà di aver querelato Barbara De Santi per la frase che le aveva detto “passi da un letto all’altro”. Attaccherà anche Tina Cipollari per non aver preso le sue difese come donna quando ha ascoltato quelle parole e da qui scoppierà un’altra animata discussione in studio.