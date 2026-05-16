Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Mare forza 4, scoppiano finestrini sul traghetto veloce Napoli-Capri

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Quattro finestrini rotti, altri sei danneggiati, oggi pomeriggio, sul traghetto veloce Vesuvio jet da Napoli a Capri. L’imbarcazione, quando si trovava a circa 5 miglia dal porto di Napoli, per l’impatto violento di un’onda, ha fatto un ‘volo’ che ha causato l’esplosione dei finestrini quando il traghetto si è riassestato. A quanto apprende l’Adnkronos, nonostante il mare ‘forza 4’, però, fortunatamente nessuno dei 122 passeggeri a bordo è rimasto ferito né ha richiesto soccorso sanitario. Il Vesuvio jet è rientrato dunque in porto, dove è attualmente fermo in porto in attesa di accertamenti tecnici, mentre la compagnia ha assicurato ai passeggeri il trasferimento con un altro mezzo. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pomezia, la Torre Civica si illumina di rosa per la Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico

13 Ottobre 2021

Sanremo, la Nazionale Cantanti, l’Expo: chi è il nuovo ministro del Turismo Gianmarco Mazzi

3 Aprile 2026

Aprilia, 30esimo Anniversario dell’istituzione della Compagnia dei Carabinieri: oggi Reparto Territoriale di Aprilia, la giornata celebrativa con la Fanfara

27 Novembre 2017

Ardea, dal 16 al 18 dicembre la terza tappa de ” La Magia del Natale” alla Nuova Florida

16 Dicembre 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno