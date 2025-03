Maratona di Roma 2025, il percorso e le strade chiuse

Maratona di Roma 2025, le strade chiuse, le linee deviate ed il percorso: tutto quello che c’è da sapere

Immagina di correre tra i monumenti che hanno scritto la storia: il Colosseo, il Circo Massimo, il Ponte Milvio. Domenica 16 marzo, oltre 28.000 maratoneti vivranno questa esperienza unica, rendendo la Maratona di Roma l’evento podistico più grande d’Italia. Quest’anno, con la speciale cornice del Giubileo 2025, il traguardo sarà al suggestivo Circo Massimo, per una celebrazione dello sport senza precedenti.

Il percorso: 42 km di bellezza e fatica

La partenza è fissata alle 08:30 dai Fori Imperiali. I partecipanti attraverseranno i luoghi più iconici di Roma, dal Colosseo all’Isola Tiberina, passando per San Pietro e Castel Sant’Angelo. Superata la metà gara, si toccheranno il Foro Italico, Ponte Milvio e il cuore del centro storico con Piazza del Popolo e Piazza di Spagna. La novità più attesa? Il traguardo al Circo Massimo, una conclusione spettacolare per un evento memorabile.

Strade chiuse e modifiche ai mezzi pubblici

Come ogni anno, la maratona trasformerà la viabilità cittadina. A partire dalla mezzanotte di domenica, saranno chiuse al traffico via dei Fori Imperiali, via San Gregorio e molte altre strade lungo il percorso. Dalle 07:30, la chiusura interesserà l’intera tratta della corsa.

68 linee di autobus saranno sospese, deviate o limitate. Tra queste:

Sospese: 2, 19Nav, 30, 40, 51, 64, 70, 77, 280, 628

2, 19Nav, 30, 40, 51, 64, 70, 77, 280, 628 Devitate: 23, 85, 160, 671, 714, 766, C2, C3

23, 85, 160, 671, 714, 766, C2, C3 Limitate: 3, 8, 32, 34, 44, 46, 49, 52, 53, 60, 62, 63 e molte altre

Inoltre, la fermata della metro B Colosseo resterà chiusa fino alla fine della gara.

Un weekend di eventi: Fun Run, Expo Village e la Messa del Maratoneta

Oltre alla gara principale, il weekend sarà arricchito da eventi collaterali. Sabato 15 marzo, la Fun Run di 5 km vedrà la partecipazione di oltre 20.000 persone, con arrivo al Circo Massimo. Gli amanti del fitness potranno prendere parte alla Wake Up Run, mentre gli amici a quattro zampe si uniranno alla Stracanina.

L’Expo Village, ospitato al Palazzo dei Congressi all’Eur, offrirà esperienze esclusive, con oltre 100 espositori e la possibilità di ritirare i pettorali. Infine, la Messa del Maratoneta nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli accoglierà gli atleti per un momento di riflessione e spiritualità.

I protagonisti della gara

Tra i favoriti al titolo troviamo l’etiope Adeledelew Mamo (2:05:12 a Siviglia 2022) e il keniano Luke Kiprop (2:06:39 a Berlino). L’Italia sarà rappresentata da Giorgio Calcaterra, Daniele Meucci e Luca Parisi, mentre tra le donne spicca il nome dell’etiope Betty Chepkwony, vincitrice nel 2023.

Roma e la sua magia: un evento da non perdere

La Maratona di Roma non è solo una corsa, ma un’esperienza che unisce sport, storia e cultura. Che tu sia un maratoneta o un semplice spettatore, questa giornata offrirà emozioni indimenticabili. Sei pronto a lasciarti travolgere dall’energia di un evento unico?