(Adnkronos) – Salta la puntata di 'Domenica In' prevista per domani, 12 novembre. A quanto apprende l'Adnkronos, la conduttrice Mara Venier è risultata positiva al test del Covid. Secondo quanto si apprende, al posto della trasmissione domani andrà in onda su Rai uno 'Il Meglio Di…', dalle 14.00 alle 17.10. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...