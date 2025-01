Temptation Island, nuova crisi dopo la riconciliazione: lui in compagnia di una donna misteriosa

A distanza di mesi da Temptation Island, una delle coppie più discusse si era riunita: una recente indiscrezione rivela ai fan che i due protagonisti sono di nuovo in crisi.

Temptation Island, quest’anno più che mai, ha scatenato un grande interesse nei telespettatori. Le due seguitissime versioni estive andate in onda a poche settimane di distanza l’una dall’altra, hanno regalato ai fan diversi colpi di scena.

Alcune delle coppie sono finite al centro del gossip ed hanno continuato a tenere viva l’attenzione anche dopo la fine del reality show delle tentazioni. Tra i protagonisti che maggiormente hanno lasciato il segno, ci sono stati Lino Giuliano ed Alessia Pascarella. Era stata la ragazza a portare il fidanzato nel programma a causa dei dubbi sulla sua fedeltà, che sono stati puntualmente confermati.

A Temptation Island Lino si avvicinò alla single Maika Randazzo, ma la loro è stata solo una brevissima frequentazione. Il falò di confronto dunque, ha visto Alessia e l’ex uscire separati. Solo lo scorso novembre però, qualcosa sembrava essere cambiata. Lino aveva raccontato sui social di essersi impegnato a riconquistare Alessia, avendo compreso di provare ancora un sentimento per lei.

A sugellare il tutto, una sorpresa pubblica con la quale si scusava di tutto, ottenendo la tanto desiderata riappacificazione. Una nuova indiscrezione però, ha riacceso grandi dubbi. Lino Giuliano è stato beccato in compagnia di una donna misteriosa.

Alessia e Lino, è di nuovo finita tra gli ex di Temptation Island: l’indiscrezione

Sono proprio i social i mezzi attraverso i quali i fan di Temptation Island continuano a seguire le storie dei loro beniamini, tentando di scoprire qualcosa in più sulla loro vita quotidiana. Lino ed Alessia avevano dato grande gioia ai loro sostenitori negli ultimi mesi, durante i quali avevano ufficializzato il loro ritorno di fiamma. Una nuova indiscrezione però, si è insinuata tra di loro.

La recente assenza di contenuti pubblicati insieme ha fatto ipotizzare un nuovo allontanamento, del quale alcuni follower hanno chiesto conferma ad Enzo Bambolina. Tra Lino e il TikToker regna una vecchia ruggine, dovuta all’insulto omofobo scritto dal fidanzato di Alessia, che gli è costato l’espulsione dal cast del Grande Fratello prima ancora del suo ingresso.

Lo stesso content creator è tornato ad esprimersi su di lui, rispondendo a chi gli ha domandato se la coppia è nuovamente in crisi. Con un segno della testa, Bambolina ha affermato che sarebbe proprio così. Ad aggiungere fuoco è stato un video divenuto in breve tempo virale su TikTok, nel quale Giuliano sarebbe stato colto in flagrante.

Durante una serata in un locale, Lino appare intento a chiacchierare in modo intimo con una misteriosa ragazza mora. L’account aggiunge un commento a corredo delle immagini. Stando a quanto si legge, Lino avrebbe flirtato con la donna “dopo che Alessia gli ha lanciato una bottiglia”.

La fidanzata, riferisce chi ha assistito alla scena, si sarebbe allontanata dal locale, mentre lui continuava tranquillamente la sua conversazione. L’amore tra i due dunque, è giunto questa volta davvero al capolinea? Tutto lascerebbe pensare che sono arrivati ad un punto di non ritorno.