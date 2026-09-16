Mapei, innovazione e responsabilità al centro del 10° Bilancio di Sostenibilità

MILANO (ITALPRESS) – Mapei pubblica il suo decimo Bilancio di Sostenibilità e il quarto a perimetro globale, che comprende tutti i 59 Paesi in cui opera. “In uno scenario caratterizzato da sfide ambientali, sociali ed economiche sempre più complesse, Mapei continua a investire in ricerca e innovazione, nello sviluppo delle competenze, nell’efficienza dei processi produttivi e nel sostegno alle comunità – si legge in una nota dell’azienda -. Un impegno che nel 2025 si è ulteriormente rafforzato con l’istituzione del Comitato di Sostenibilità, la pubblicazione di politiche ESG e con la definizione del primo Piano di Sostenibilità di Gruppo, strumenti che consentiranno di integrare in modo sempre più strutturato i temi ESG nella strategia aziendale”.

“Quest’anno celebriamo un traguardo importante: dieci anni di Bilancio di Sostenibilità. Un percorso che ha accompagnato la crescita di Mapei e che nel tempo si è ampliato insieme alla nostra forza nel mondo, diventando uno strumento sempre più rappresentativo della nostra identità e del nostro modo di fare impresa – dice Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei -. Per noi sostenibilità significa costruire valore nel lungo periodo, attraverso investimenti continui nelle persone, nell’innovazione e nei territori in cui operiamo, con l’obiettivo di proseguire sulla strada della crescita responsabile”.

“In questi dieci anni la sostenibilità è passata dall’essere un tema emergente a rappresentare una leva strategica per la competitività delle imprese – aggiunge Marco Squinzi, amministratore delegato Mapei -. Per Mapei questo percorso è iniziato molto prima e continua a fondarsi sulla convinzione che ricerca e innovazione siano strumenti fondamentali per affrontare le sfide del futuro. Innovare oggi significa sviluppare soluzioni capaci di rispondere alle esigenze di un settore in continua trasformazione, migliorando prestazioni, durabilità ed efficienza delle opere”.

Al centro della strategia di Mapei c’è l’analisi del ciclo di vita dei prodotti attraverso la metodologia LCA (Life Cycle Assessment). Nel solo 2025 il Gruppo ha sviluppato quasi 200 nuove Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD), superando quota 500 complessive. La Product Sustainability Policy rafforza l’attività di Ricerca & Sviluppo nello sviluppo di soluzioni circolari e sicure.

Nel corso dell’anno sono stati 277 i prodotti compensati attraverso l’acquisto di crediti certificati per un totale di 430.000 tonnellate di CO2 compensate attraverso il sostegno a progetti certificati di tutela delle foreste e della biodiversità. Sul fronte produttivo, i nuovi impianti fotovoltaici e gli interventi di efficientamento negli stabilimenti hanno evitato altre 2.600 tonnellate di emissioni.

I numeri dell’innovazione testimoniano uno sforzo costante: 73 milioni di euro investiti in R&S, 2.500 nuove formulazioni e 750 materie prime qualificate, con il lavoro coordinato dal Centro di Ricerca Corporate di Milano e distribuito su 39 centri mondiali.

Persone, comunità e formazione. Con circa 14.000 dipendenti, la multinazionale è stata inserita da Forbes tra i World’s Best Employers e riconosciuta da Time e Statista tra le World’s Best Companies. Il rispetto dei diritti e il benessere del personale sono stati ulteriormente blindati da nuove policy globali su salute, sicurezza e sviluppo delle competenze.

L’impatto positivo si riflette anche sul territorio attraverso la Community Engagement Policy, che ha guidato iniziative benefiche in tutto il mondo.

Dal Parco Giochi Inclusivo della Fondazione Don Gnocchi e il sostegno alla Fondazione TOG in Italia, fino a progetti educativi e di inclusione in Kenya, India e Spagna. La Mapei Academy ha registrato cifre record, erogando oltre 75.000 ore di formazione tecnica a 365.000 professionisti del settore.

Il legame con l’arte si è consolidato con il progetto Mapei per la Cultura, che ha visto il Gruppo partecipare come Sponsor Tecnico al recupero degli ambulacri meridionali del Colosseo, oltre a rinnovare la partnership con la Scala di Milano e promuovere eventi internazionali da Dubai a Sofia.

Infine, lo sport rimane un pilastro identitario: dal debutto velico nel progetto Allagrande Mapei Racing con Ambrogio Beccaria verso la Vendèe Globe 2028, al calcio con il Sassuolo, il Lanùs e il Deportivo Independiente Medellìn, fino al ciclismo mondiale e alle sponsorizzazioni nel basket e nel motorsport. Mapei conferma così una visione d’impresa integrata, dove la responsabilità sociale diventa il motore principale della crescita futura.

– foto Mapei –

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