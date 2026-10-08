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Manuela Arcuri ha ritrovato l’amore? Chi è il principe (di 82 anni) al suo fianco

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Sarebbe scoppiato l’amore tra Manuela Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino? Lei, 49 anni, lui 82. Pallavicino è l’ultimo principe di Genova, appartenente alla dinastia lunga otto secoli. Ad accendere i rumors è una foto pubblicata sul settimanale Chi li ritrae insieme su un jet privato con direzione Parigi, dove i due avrebbero trascorso un weekend all’insegna della complicità. L’attrice è da circa tre anni il volto ufficiale della Fondazione Pallavicino, nata nel 2019. Ma oltre agli eventi professionali, tra i due sembra essere sia scattato un vero e proprio feeling.  

Galeotto sarebbe stato uno yacht a Montecarlo che li avrebbe fatti incontrare lo scorso settembre. Tuttavia, sui social non mancano i commenti al vetriolo, di chi ha criticato la vicinanza dell’attrice al principe per una ragione legata alla ricchezza dell’uomo.  

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