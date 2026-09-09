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Manovra, Salvini “Coperta da scostamento di bilancio e contributo delle banche”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Il combinato disposto di uno scostamento di bilancio e di un contributo delle banche fa quasi tutta la prossima legge di bilancio: copre il tema energia, il tema aumento di stipendi, il tema pensioni, il tema opere pubbliche. Quindi, volendo, con solo quelle due voci si copre sostanzialmente se non tutta, quasi tutta la prossima legge di bilancio”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, all’evento della Lega “A tua difesa”.

“Posso dire cosa non faremo mai come centrodestra e come Lega al governo, a differenza di quello che propongono Schlein e Conte: la proposta demenziale della patrimoniale sui risparmi e sulla casa degli italiani”, aggiunge.

“La grande sfida è aumentare il potere d’acquisto dei salari e non bastano alcuni milioni. Dal mio punto di vista, la risposta è che occorre un importante, coraggioso, impegnativo scostamento di bilancio per mettere nel camino dell’economia oggi quello che altrimenti toglieremmo domani, pagando casse, integrazioni e licenziamenti a decine di migliaia di persone se le imprese non ce la fanno ad assumere”, conclude Salvini.

(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

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