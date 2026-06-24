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Disabilità, Mercurio (Lega Filo d’Oro): “Non vogliamo essere comparse ma protagonisti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Giugno 2026
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(Adnkronos) – “La nostra istanza principale è quella di essere finalmente considerati liberi cittadini, con diritti e doveri, al pari degli altri. Vogliamo essere liberi di scegliere, non vogliamo essere attori di un film scritto da altri, ma protagonisti della nostra vita in tutti gli ambiti”. Così Francesco Mercurio, presidente del Comitato delle persone sordocieche della Fondazione Lega del Filo d’Oro, in occasione dell’incontro con la stampa al Centro nazionale della Lega del Filo d’Oro a Osimo (Ancona), a pochi giorni dalla Giornata Internazionale della sordocecità del 27 giugno. 

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