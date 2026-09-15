Manovra, Federlegnoarredo: detrazione al 65% per efficientamento energetico e proroga bonus mobili, serve continuità

(Adnkronos) – “Le indiscrezioni di stampa sulle misure allo studio per la prossima legge di Bilancio rappresentano un segnale positivo per la filiera legno-arredo. Accogliamo pertanto con favore l’ipotesi di rafforzare al 65% la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico sulle abitazioni principali e di prorogare il bonus mobili per il 2027”. Lo sottolinea FederlegnoArredo, commentando le anticipazioni sulla prossima Manovra e ricordando come “sia indispensabile una pianificazione a lungo termine di queste misure, onde evitare che un approccio ‘stop and go’ disorienti il consumatore finale con conseguenze negative sulle dinamiche di mercato”.

“Rafforzare l’incentivo all’efficientamento energetico, includendo in modo chiaro serramenti e schermature solari e prolungare il bonus mobili, per FederlegnoArredo – dichiara Claudio Feltrin, presidente FederlegnoArredo – significa sostenere contemporaneamente consumi, competitività industriale e obiettivi di transizione energetica.Ci auguriamo pertanto che queste ipotesi possano trovare conferma nel percorso di definizione della manovra.

Il bonus mobili è una misura che negli anni ha dimostrato di sostenere la domanda interna, accompagnando gli interventi di ristrutturazione e generando ricadute positive lungo tutta la nostra filiera. La proroga garantirebbe continuità a uno strumento ormai consolidato, evitando anche un brusco rallentamento degli investimenti da parte delle famiglie. “Altrettanto importante – conclude Feltrin – è l’ipotesi di portare al 65% la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico. In questo quadro è fondamentale che serramenti e schermature solari siano esplicitamente ricompresi nella misura. Sono interventi che contribuiscono concretamente alla riduzione dei consumi energetici e, allo stesso tempo, sostengono un settore importante della nostra filiera”.

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