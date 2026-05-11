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Maneskin di nuovo insieme, lo spoiler di: “La reunion a Sanremo 2027”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
I Maneskin di nuovo insieme? Durante la diretta de ‘La Pennicanza’, Fiorello annuncia la presunta reunion del gruppo musicale, fissata per il Festival di Sanremo 2027.  

La gag è partita dal racconto di un incontro avvenuto ieri sera con due membri della band romana. “Ho incontrato Ethan e Thomas dei Maneskin”, esordisce lo showman. “Ho detto ai ragazzi: ‘Ragazzi, ma è vero che vi rimettete insieme? Corrisponde a verità questa notizia?’. E loro mi dicono: ‘Sì, è vero. I Maneskin torneranno insieme'”.  

Alla domanda di Biggio “e quando lo annunceranno?”, lo showman risponde: “La reunion verrà fatta a Sanremo 2027”. Per avvalorare la sua “esclusiva”, ha mostrato in camera il selfie scattato insieme ai musicisti, presentandolo come la prova definitiva. La boutade dello showman arriva in un periodo di voci su progetti solisti dei membri della band, ma il gruppo non ha mai annunciato uno scioglimento ufficiale. 

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