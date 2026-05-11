Astrotarocchi 12 maggio 2026

ASTROTAROCCHIMartedi 12 MAGGIO 2026 di Cristina Olmi Ariete – Il Carro Settimana di accelerazione! Se avevi dei progetti in sospeso, ora tutto prende il via. Hai le redini in mano: guida con decisione e non fermarti davanti agli ostacoli. La vittoria è a un passo.

Toro – Regina di Denari Sei nel tuo elemento. È il momento perfetto per prenderti cura dei tuoi affari pratici e della tua casa. La tua concretezza attira abbondanza. Goditi i piccoli piaceri della vita, te li sei meritati.

Gemelli – Il Mago Hai tutti gli attrezzi sul tavolo, Gemelli! Questa settimana puoi manifestare ciò che desideri. La tua comunicazione è magnetica e la tua mente è brillantissima. Crea la tua magia.

Cancro – La Luna Ascolta i tuoi sogni e il tuo intuito. Potrebbe esserci un po’ di confusione o qualche segreto che emerge, ma non temere: la Luna ti invita a fidarti della tua sensibilità profonda. La verità è scritta nelle emozioni.

Leone – Il Sole Splendi! Questa è la tua carta. Successo, gioia e chiarezza totale. Qualunque cosa tu faccia questa settimana sarà illuminata da una fortuna sfacciata. Condividi il tuo calore con gli altri.

Vergine – L’Eremita Una settimana di saggia riflessione. Non avere fretta di rispondere al mondo esterno. Cerca la tua luce interiore: una risposta che cerchi da tempo arriverà proprio in un momento di silenzio.

Bilancia – La Giustizia Equilibrio e verità. Se ci sono state situazioni in sospeso, questa settimana si farà chiarezza. È il momento di prendere decisioni basate sull’integrità. Il destino ristabilisce l’ordine che meriti.

Scorpione – La Morte (Arcano XIII) Non spaventarti: è il momento della trasformazione! Stai lasciando andare ciò che non ti serve più per fare spazio al nuovo. È una rinascita potente. Taglia i rami secchi e preparati a fiorire.

Sagittario – Il Mondo Chiusura di un ciclo e trionfo. Hai raggiunto un traguardo importante. Questa settimana sentiti fiero di te stesso: sei in armonia con l’universo e nuove, grandissime opportunità si affacciano all’orizzonte.

Capricorno – L’Imperatore Autorità e struttura. Sei tu a dare le regole questa settimana. Ottima energia per il lavoro e per mettere ordine nella tua vita. La tua determinazione è una roccia su cui tutti possono contare.

Acquario – La Stella Speranza e ispirazione. Dopo un periodo faticoso, finalmente vedi la luce. Segui i tuoi ideali e continua a brillare: l’Universo ti sta proteggendo e i tuoi desideri stanno per realizzarsi.

Pesci – Il Papa Saggezza e tradizione. Questa settimana potresti ricevere un ottimo consiglio o sentirti chiamato a trasmettere la tua conoscenza agli altri. C’è un senso di pace spirituale che ti avvolge.