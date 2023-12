Maltempo oggi in Italia, alberi su auto in Emilia Romagna. Forti raffiche di vento in Toscana

(Adnkronos) – Il maltempo si abbatte sull'Italia. Centinaia di interventi dei vigili del fuoco in Emilia Romagna e in Molise per alberi caduti sulle auto. Forti raffiche di vento e mareggiate in Toscana. Tetti delle case scoperchiati in Molise. Vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro in provincia di Rimini per il maltempo. Quasi tutti gli interventi sono per alberi, piante e rami caduti: fortunatamente non si registrano feriti, ma sono molte le auto distrutte. Nella zona di Bellariva, a Rimini, i vigili del fuoco sono al lavoro per ripristinare la linea filobus dopo i danni causati da un platano crollato sui cavi. Dalle 14.50 sulla linea Bologna-Rimini, la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata in prossimità di Imola per danni dovuti al maltempo, è tornata regolare. A causa delle forti raffiche di vento un albero è caduto sulla strada in via delle Industrie, all’altezza del civico n. 81, a Ravenna. Come fa sapere il Comune di Ravenna in un post su Fb, un’auto, sopraggiunta poco dopo, ha urtato il tronco che era già a terra. Non si registrano feriti. Per regolare la viabilità è intervenuta la Polizia di Stato. Il Comune di Ravenna ricorda che fino alla mezzanotte di oggi è in vigore l’allerta meteo arancione, emessa da Arpae ieri, per vento. “Raccomando – dichiara il sindaco Michele de Pascale, prima autorità comunale di protezione civile – di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati”. È transitato il fronte della perturbazione in Toscana con precipitazioni localmente intense che hanno portato all'aumento dei livelli dei fiumi, alcuni sopra il primo livello come Magra, Ema, Lamone e Arno a Stia, ma senza criticità. Lo fa sapere il presidente della Regione, Eugenio Giani, sui social. Il vento invece sferza la Toscana, con raffiche fino a 125km/h e forti mareggiate sulla costa con onde sopra i 3 metri, 100km/h a Marina di Pisa e Castiglione d'Orcia, 70-80km/h in pianura. Cancellati alcuni traghetti con le isole dell'Arcipelago toscano. Neve in Val di Luce e sui crinali dell'Appennino. A Marina di Pisa, dove questa mattina ci sono state mareggiate e raffiche a 112km/h, l'acqua del mare è entrata nelle strade provocando allagamenti. Interventi in corso per alcuni alberi caduti per il forte vento. Il maltempo imperversa in Molise. Fortissime raffiche di vento, la scorsa notte, a Bojano (Cb) ha scoperchiato i tetti delle abitazioni, divelto infissi, fatto cadere alberi, trascinato auto. Sono caduti calcinacci e sono stati abbattuti cartelli stradali. Danneggiate, anche pesantemente, diverse automobili in sosta. Danni anche a Campobasso e nel Basso Molise. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

Due persone sono rimaste ferite nel crollo di un tendone di un circo nella Repubblica di San Marino. A quanto si apprende, a causa del fortissimo vento che dalla notte si è abbattuto sulla zona, in due stavano cercando di rafforzare gli ancoraggi, ma nel frattempo una parte del tendone è caduta ferendoli. Sul posto è intervenuta la polizia. Molti gli interventi nell'area anche per alberi e rami caduti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

