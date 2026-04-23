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Malpensa, aeroporto rimane intitolato a Silvio Berlusconi. La figlia Marina: “Tar rimette cose a posto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Aprile 2026
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(Adnkronos) – “La decisione del Tar, finalmente, rimette le cose al loro posto. I ricorsi contro l’intitolazione di Malpensa a mio padre, intrisi della solita ideologia trita e ritrita, sono stati l’ennesimo attacco giudiziario nei suoi confronti”. Lo dichiara Marina Berlusconi, dopo la decisione del Tar che conferma l’intitolazione dello scalo milanese a Silvio Berlusconi. Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni della provincia di Varese. 

“Intitolare Malpensa a Silvio Berlusconi -prosegue la primogenita del Cav- è il giusto riconoscimento a un uomo che è sempre stato capace di guardare oltre l’orizzonte: oggi il suo nome continua a sovrastare le piccole miserie di coloro che non riescono a perdonargli la sua grandezza. Del resto, un aeroporto serve a volare e non può restare ostaggio di chi vorrebbe tenere l’Italia ancorata a terra, prigioniera di vecchi rancori”. 

All’Adnkronos si esprime Barbara Berlusconi, evidenziando che “la decisione del Tar conferma che l’intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi è una scelta giusta e legittima. I ricorsi si sono dimostrati privi di fondamento e presentati per motivi ideologici”. La decisione “è invece un riconoscimento meritato per il suo contributo dato all’Italia e per il suo legame profondo con la Lombardia”. 

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini esprime “grande soddisfazione” per la decisione del tribunale. “È la vittoria del buonsenso, un omaggio a un protagonista assoluto del nostro Paese. Berlusconi è un grande italiano” dice il leader della Lega. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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