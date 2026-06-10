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Russia, l’ambasciatore Paramonov: “Aperti a dialogo con Italia se rinuncia ad atteggiamento ostile”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Mosca ribadisce l”apertura’ all’Italia se rinuncia a mantenere un un’atteggiamento ‘ostile’. Nel discorso al ricevimento per la festa nazionale russa, davanti a circa 500 ospiti invitati a villa Abamelek, l’ambasciatore a Roma, Alexey Paramonov, ha spiegato: “Alla Russia è estranea la logica ‘da fortezza’ e il Paese rimane aperto al.mondo, al dialogo e alla cooperazione, anche con i Paesi occidentali, Italia compresa, a patto che questi rinuncino al proprio atteggiamento ostile e a qualsivoglia tentativo di calpestare i legittimi interessi del nostro Paese”. 

Mosca, ha poi sostenuto, conduce una “politica costruttiva”, mentre dall’Occidente arrivano “aggressioni”. ”Nel corso di tutta la sua storia, la Russia ha sempre aspirato a condurre una politica costruttiva e non conflittuale, mirando in primo luogo a creare condizioni favorevoli al proprio sviluppo e ad armonizzare le relazioni internazionali”, ha affermato Paramonov. Che poi osserva: “Ogni volta che questa politica è stata coronata da successo, incanalando il Paese sul percorso di un accelerato sviluppo economico e sociale, la nostra nazione ha subito aggressioni da parte dell’Occidente”. 

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