Magis inaugura a Trissino il piú grande impianto fotovoltaico del Veneto

(Adnkronos) – Taglio del nastro a Trissino (Vicenza) per il nuovo impianto fotovoltaico del Gruppo Magis, oggi ufficialmente inaugurato alla presenza delle autorità locali e del management aziendale. L’asset è il più grande impianto in tutta la Regione Veneto realizzato su un’area dismessa, a testimonianza della capacità di Gruppo Magis di coniugare riqualificazione territoriale e transizione energetica. Il valore del progetto risiede infatti anche nella storia del terreno su cui sorge. Prima di ospitare i pannelli, quest’area a Trissino era parte di un più ampio comprensorio dedicato all’attività estrattiva: un’ex-cava di ghiaia, riconvertita in un secondo momento a deposito per i residui della lavorazione del marmo, in particolare limi pressati e filtrati provenienti dalle industrie del settore. Un sito che presentava dunque vincoli e criticità significative, e che Magis ha scelto di recuperare trasformandolo in una risorsa produttiva per il territorio, restituendogli funzione e valore.

Primo per dimensioni tra quelli del Gruppo in Veneto e secondo a livello nazionale, l’impianto, a regime, garantirà una produzione di 12 GWh l’anno, quantità sufficiente a coprire i consumi elettrici di oltre 4.000 famiglie. Ne beneficia anche l’ambiente, con circa 5.000 tonnellate di CO2 non immesse ogni anno in atmosfera rispetto a un equivalente mix di generazione da fonti fossili. Progettazione e realizzazione portano interamente la firma dell’area Ingegneria interna di Magis, che ha scelto per il sito le soluzioni tecnologiche più avanzate oggi disponibili per la generazione da fonte solare.

Il progetto di Trissino porta la potenza complessiva installata da fonte solare del Gruppo a 81,4 MW (+63% rispetto a fine 2025 e più che raddoppiata rispetto al 2024), confermando la forte accelerata di Magis sul fronte delle rinnovabili e dimostrando l’attuazione del Piano industriale al 2030, che destina, complessivamente, 508 milioni di euro allo sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti pulite. Il 26 settembre l’impianto di Trissino sarà poi aperto alla cittadinanza, che potrà visitarlo accompagnata dai professionisti di Magis: un’occasione di scoprire da vicino il mondo della produzione rinnovabile e il percorso di riqualificazione che ha portato all’apertura del sito. Le visite guidate, ad ingresso libero, si svolgeranno alle 10 e alle 11. Il ritrovo è presso il parcheggio di via Luciano Rizzi.

Commentando l’inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico del Gruppo Alessandro Russo, consigliere delegato di Magis, sottolinea come quello di Trissino “è un tassello di una strategia più ampia: quella di un Gruppo che vuole essere protagonista della transizione energetica del Paese. Il sito che inauguriamo oggi porta con sé diversi primati: è il più grande impianto fotovoltaico realizzato su un’ex cava in tutto il Veneto, oltre a essere il primo per dimensione tra i nostri impianti nella Regione e il secondo a livello nazionale. Ma il dato che più ci sta a cuore è un altro: non ci limitiamo a installare pannelli fotovoltaici, ma riqualifichiamo terreni e siti che difficilmente avrebbero trovato un altro utilizzo, trasformandoli in infrastrutture strategiche per la produzione di energia pulita”.

Per Stefano Fracasso, Vicepresidente di Magis, “questo di Trissino è un modello di sviluppo che unisce competitività industriale e responsabilità verso i territori in cui operiamo, e che continueremo a replicare nei prossimi anni, in coerenza con gli obiettivi del nostro Piano industriale al 2030. Questo impianto rappresenta in maniera concreta il senso del nostro impegno: prendersi cura dei territori in cui operiamo non significa solo produrre energia pulita, ma restituire valore a un’area che non sarebbe stata più utilizzata. È così che costruiamo un rapporto duraturo con le comunità locali, a conferma dell’importante percorso di sostenibilità sociale e ambientale che il Gruppo Magis persegue ogni giorno.”

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