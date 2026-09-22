Al via la VII edizione di ‘La prevenzione è il nostro capolavoro’: ministeri Salute e Cultura con Komen Italia

(Adnkronos) – Con 56.000 nuove diagnosi ogni anno, i tumori del seno rimangono al primo posto per incidenza e come causa di mortalità per cancro nella popolazione femminile. La prevenzione si conferma come uno strumento di grande efficacia per contrastare la malattia. Con la prevenzione primaria, basata sull’adozione di uno stile di vita sano, si potrebbero evitare circa un terzo dei 2,3 milioni di casi che si verificano ogni anno nel mondo. Con la prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce (esecuzione ogni anno di esami mammografici ed ecografici in base all’età), è possibile identificare la malattia in fase iniziale e curarla meglio, con percentuali di guarigione che possono superare il 90%. Importante è anche la prevenzione terziaria, che può aiutare le donne che hanno già affrontato la malattia a ridurre il rischio di recidive. Per promuovere la prevenzione e contribuire con azioni concrete a ridurre queste diseguaglianze, prende il via oggi la VII edizione della campagna nazionale ‘La Prevenzione è il nostro Capolavoro’. Promossa da Komen Italia, insieme al ministero della Cultura e quest’anno anche al ministero della Salute, con il sostegno di Sport e Salute, la campagna è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella Sala Spadolini del ministero della Cultura.

La campagna avrà inizio ufficialmente questa sera alle 20 con una cerimonia al Tempio di Venere, alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli e del ministro della Salute Orazio Schillaci, che insieme alla presidente di Komen Italia, Alba Di Leone, daranno il via alla ormai tradizionale illuminazione in rosa del Colosseo. Quest’anno, per rimarcare in modo simbolico l’importanza dell’attività fisica come pilastro della prevenzione primaria, l’illuminazione progressiva del Colosseo e contemporaneamente anche delle due sedi ministeriali avverrà grazie all’energia che un gruppo di Donne in Rosa dell’associazione, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, genereranno pedalando su delle bike posizionate al Tempio di Venere. “Accendiamo la prevenzione. Trasformiamola in un’attitudine, in un modo di stare al mondo – dichiara Alba Di Leone, presidente di Komen Italia – Mettiamo al centro la nostra salute e quella di chi ci sta accanto. Superiamo la paura dei controlli, miglioriamo il nostro stile di vita senza alibi. Così renderemo sempre più concreto il nostro capolavoro collettivo: la prevenzione”.

“La campagna di Komen Italia ‘La Prevenzione è il nostro Capolavoro’ richiama l’attenzione sull’importanza della cultura della salute nella lotta contro i tumori del seno. Il ministero della Cultura, attraverso i propri musei, biblioteche, archivi e siti archeologici, mette la forza simbolica del patrimonio e la capacità di accoglienza dei suoi luoghi al servizio di questo obiettivo. Avere cura del patrimonio e avere cura della collettività sono responsabilità che si rafforzano a vicenda. In ogni ambito della nostra esistenza, la prevenzione può vincere sul male quando diventa cultura della responsabilità”, ha dichiarato il ministro Giuli. Il ministero della Salute contribuirà alla realizzazione e diffusione di un opuscolo con informazioni e consigli sulla prevenzione primaria, secondaria e terziaria e sui percorsi di cura appropriati. L’opuscolo sarà distribuito gratuitamente in tutte le città coinvolte nella campagna e anche online sui siti e canali social dei partner. Il ministro Schillaci afferma: “La lotta contro i tumori è un impegno che coinvolge tutti: istituzioni, comunità scientifica, professionisti sanitari, associazioni e cittadini. Solo attraverso una responsabilità condivisa possiamo rendere sempre più efficace la prevenzione, favorire diagnosi tempestive e garantire cure di qualità. Come ministero, con il Piano oncologico nazionale, gli investimenti nella ricerca e l’ampliamento delle fasce di età per lo screening mammografico abbiamo rafforzato concretamente il nostro impegno. La collaborazione con Komen Italia si inserisce in questo percorso che mette le donne al centro, favorendo la prevenzione che resta una priorità assoluta per ridurre l’incidenza dei tumori e la mortalità”.

Le attività di quest’anno prevedono il coinvolgimento di oltre 100 città su tutto il territorio nazionale, tra cui: un tour di 6 tappe di una settimana, con un itinerario da Nord a Sud che da Milano e Brescia, passando per Parma, L’Aquila, Salerno e Taranto, raggiungerà Reggio Calabria; 4 Race for the Cure, a Brescia, Matera, Napoli e Pescara; 96 Walk for the Cure in 9 regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia e Sardegna; 36 eventi sportivi e culturali di sensibilizzazione e raccolta fondi, tra cui l’avvio della collaborazione con il Teatro Parioli Costanzo che a ottobre avvierà la stagione degli spettacoli 2026-2027 scegliendo Komen Italia come charity partner; due giornate finali a Roma presso l’ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, con screening gratuiti a donne in condizioni di fragilità sociale (in collaborazione con l’associazione 1 Vale 100) e a donne over 74 che per età non possono più avvalersi degli screening oncologici regionali (in collaborazione con il Comune di Roma); una cerimonia di conclusione e rendicontazione della campagna il 9 novembre all’interno dell’arena del Colosseo.

Cosa avviene nelle 6 tappe settimanali. In ciascuna città il ministero della Cultura attiverà un prestigioso polo museale che sarà illuminato di rosa e ospiterà momenti di sensibilizzazione, attività culturali e di raccolta fondi, oltre alle iniziative destinate alle Donne in Rosa. Le attività di promozione della prevenzione si svilupperanno in due blocchi. Dal lunedì al giovedì le Unità mobili di Komen Italia offriranno esami di diagnosi precoce dei tumori del seno a categorie di donne che hanno meno facilità di accedere alla prevenzione: detenute, grazie alla collaborazione di Komen Italia con la Fondazione Severino e al protocollo siglato con il ministero della Giustizia (progetto Inside Out); donne over 74, che avendo superato i limiti d’età previsti non beneficiano più dei programmi di prevenzione oncologica regionali (progetto Carovana d’Argento); mamme caregiver, madri che accudiscono figli con disabilità e che, a causa del carico assistenziale, tendono a trascurare il proprio benessere (progetto ‘Proteggi chi Cura’); donne in condizioni di fragilità socioeconomica, in virtù del protocollo con la Caritas Italiana; religiose.

“La settima edizione di questa campagna nazionale vuole rimarcare un concetto molto semplice: ciascuno di noi può prendersi cura in modo efficace della propria salute utilizzando correttamente gli strumenti della prevenzione – ricorda Riccardo Masetti, fondatore della Komen Italia – L’obiettivo verso cui abbiamo diretto il nostro impegno, insieme al ministero della Cultura ed al ministero della Salute, è stato quello non solo di pianificare una grande mole di azioni pratiche, ma anche di attivare una coalizione di virtuosi, per far sì che il messaggio sull’importanza della prevenzione raggiunga il maggior numero possibile di persone di ogni età su tutto il territorio nazionale”.

Il ministero della Cultura, per amplificare ulteriormente il messaggio sull’importanza della prevenzione, illuminerà di rosa i poli museali dedicati nelle 6 città (la Pinacoteca di Brera, il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, il Museo Nazionale d’Abruzzo, i Parchi Archeologici di Paestum e Velia, il Castello di Taranto, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e il Colosseo) e altri prestigiosi siti culturali su tutto il territorio nazionale. Inoltre, anche quest’anno contribuirà a raccogliere fondi per nuovi progetti di contrasto ai tumori del seno, offrendo l’accesso gratuito a 176 musei statali in tutte le regioni italiane a coloro che sceglieranno di sostenere con una donazione i progetti di prevenzione di Komen Italia. Con una donazione di almeno 25 euro sarà possibile ricevere anche i gadget della capsule collection realizzata in esclusiva per la campagna, oltre all’iconico Ribbon Rosa.

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