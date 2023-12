Magic Christmas: la pista di pattinaggio 100% ecologica

Una nuova attrazione è stata installata a MagicLand: una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico.

Essa è realizzata con un materiale composto da polietilene ad alta densità molecolare e con pannelli auto-lubrificati, in modo da raggiungere il miglior livello di scorrevolezza. Si tratta di una pista 100% ecologica in quanto non ha bisogno, rispetto a quelle tradizionali, di potenti gruppi frigoriferi per produrre il freddo necessario per congelare l’acqua, ne deriva un notevole risparmio di energia elettrica.

E’ ideale per principianti di tutte l’età, ma anche per i più esperti grazie all’altissimo grado di scivolosità.

Questa pista di pattinaggio è solo una delle novità di “Magic Christmas”, l’evento natalizio realizzato in collaborazione con “Il Regno di Babbo Natale” che si svolgerà all’interno di MagicLand fino al 7 gennaio.

Tra le altre attrazioni: il più grande mercatino di Natale del Centro Sud Italia; il Castello di Babbo Natale, dove è possibile incontrare Babbo Natale in persona e dove tutti i bambini ricevono in dono il libro “Lucy e il Mistero della Magia Perduta“; lo spettacolo teatrale “Lucy e il Mistero della Magia Perduta”, tratto dall’omonimo libro, un’avventura natalizia ricca di divertimento e poesia; le parate e gli spettacoli di Gattobaleno e dei personaggi del Regno di Babbo Natale; l’Elf Face painting, il truccabimbi natalizio; i tanti street food ed il fast food in cui gustare i famosi BurgerBells, i gustosissimi smash burgers del Regno di Babbo Natale.

I biglietti di ingresso a MagicLand per gli adulti partono da 9,90 euro online e 15 euro in cassa, mentre il biglietto per i bambini di altezza compresa tra i 100 e i 140 cm è sempre 1 euro (sia in cassa che online). Entrano gratis tutti i bambini di altezza inferiore a 100 cm. Il parcheggio eccezionalmente è gratuito per tutto il periodo natalizio.