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Mafia, Dia confisca due immobili da 350 mila euro nel nisseno

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Giugno 2026
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CALTANISSETTA (ITALPRESS) – La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca definitiva di beni, emesso dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Misure di Prevenzione e divenuto irrevocabile dopo la pronuncia della Corte di Appello.
Il provvedimento colpisce un cittadino nisseno, ritenuto vicino ad ambienti di “Cosa Nostra”, con precedenti per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, usura, riciclaggio e truffa. La confisca ha interessato due immobili per un valore stimato di circa 350.000 euro.

– Foto: Ufficio stampa Dia –

(ITALPRESS).

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