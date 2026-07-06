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Mondiali, Tuchel punge Infantino: “Kane chiamerà Trump per il rosso a Quansah”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Thomas Tuchel ‘punge’ Gianni Infantino dopo il caso del cartellino rosso sospeso a Folarin Balogun ai Mondiali 2026. L’allenatore dell’Inghilterra, che oggi, lunedì 6 luglio, è volato ai quarti di finale dopo aver superato il Messico agli ottavi e, nel post partita, ha parlato della possibilità di chiedere la revoca dell’espulsione di Quansah, che ha rimediato un rosso durante la partita 

“Per essere chiari, questo non era un cartellino rosso. è intervenuto il Var e la decisione è stata presa”, ha detto Tuchel in conferenza stampa, “chi può ribaltare questa decisione? E quando? Su quali basi? È tutto molto strano per me, vogliamo coerenza”. 

“Penso che quello comminato a Declan Rice non fosse un cartellino giallo. La Francia riavrà il cartellino giallo per Michael Olise, che non era un cartellino giallo?”, ha chiesto ironicamente il tecnico tedesco, “da dove inizia tutto questo e dove finisce? Facciamo ricorso?”, ha chiesto ironicamente il tecnico tedesco riferendosi all’espulsione di Quansah, “Kane dovrebbe chiedere al presidente Trump? Forse sì”. 

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