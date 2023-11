M3, Apple lancia i nuovi processori su iMac e MacBook Pro: prezzi e date

(Adnkronos) – Apple ha rivelato lunedì la sua nuova linea di MacBook Pro (14 e 16 pollici) alimentata dai nuovi SoC M3, M3 Pro e M3 Max, e il nuovo iMac con M3. L'iMac con M3 è fino a due volte più veloce rispetto alla generazione precedente con M1, mentre per coloro che effettuano l'upgrade da un iMac basato su Intel, il nuovo dispositivo sarà fino a 2,5 volte più veloce dei modelli più popolari da 27 pollici e 4 volte più veloce del modello da 21,5 pollici più potente. Presenta anche un ampio display Retina 4,5K con 11,3 milioni di pixel e oltre un miliardo di colori, connettività wireless più veloce e un'esperienza senza interruzioni con iPhone. Abbinato alla sua telecamera, altoparlanti e microfoni, insieme a macOS Sonoma, l'iMac con M3 è pensato per tutti, dalle famiglie alle piccole imprese, dai creativi in erba agli studenti e ai giocatori, ha dichiarato l'azienda. I clienti possono ordinare il nuovo iMac a partire da martedì 31 ottobre, con disponibilità a partire da martedì 7 novembre. I prezzi partono in Italia da 1.629 euro, fino ai 2.089 euro della versione con più spazio di archiviazione. Per quanto concerne i nuovi MacBook, il chip standard è disponibile anche per il modello Pro, con un'opzione M3 per il dispositivo da 14 pollici. I modelli M3 Pro e M3 Max sono disponibili sia per il modello da 14 pollici che per quello da 16 pollici. MacBook Pro da 14 pollici con M3 è fino al 60% più veloce rispetto al MacBook Pro da 13 pollici con M1, mentre Apple afferma che i modelli M3 Pro sono fino al 40% più veloci del dispositivo M1 Pro da 16 pollici. Il nuovo chip M3 offre fino a un processore a 8 core, una GPU a 10 core e fino a 24 GB di memoria unificata. Per il modello M3 Pro, un processore a 12 core, una GPU fino a 18 core e fino a 36 GB di memoria unificata. Il modello M3 avrà un prezzo di partenza di 2.049 euro, mentre la versione M3 Pro parte da 2.599 euro e quella con M3 Max da 4.099 euro. Tutti i modelli possono essere già preordinati, con disponibilità nei negozi a partire dal 7 novembre. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

