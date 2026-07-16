Lutto all’Agenzia Spaziale Italiana, è scomparso il presidente Teodoro Valente

(Adnkronos) – L’Agenzia Spaziale Italiana ha annunciato la prematura scomparsa del suo presidente, il professor Teodoro Valente, figura di rilievo nel panorama scientifico nazionale che ha guidato l’ente nel corso dell’ultimo triennio. Nominato alla presidenza nel 2023, il professor Valente ha impresso una direzione strategica all’Agenzia in una fase caratterizzata da una significativa espansione delle attività spaziali italiane, consolidando il ruolo del Paese nelle collaborazioni internazionali e nei programmi di sviluppo tecnologico.

Accademico ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali presso l’Università La Sapienza di Roma, Valente ha maturato una carriera segnata da una profonda competenza nel settore dei materiali compositi e delle nanotecnologie, ricoprendo ruoli di primo piano come la presidenza del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali e la direzione dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR.

A seguito dell’evento, e al fine di garantire la piena continuità istituzionale e operativa dell’ente, la guida dell’Agenzia Spaziale Italiana viene assunta dalla vicepresidente, la professoressa ed avvocata Elda Turco Bulgherini, in stretta intesa con l’Autorità governativa delegata e in conformità con quanto previsto dalle norme di legge e statutarie.

L’istituzione ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di una figura che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della ricerca scientifica, ringraziandolo ufficialmente per l’azione e l’impegno profuso nel consolidare gli obiettivi raggiunti dall’Agenzia negli anni recenti. Il passaggio di consegne formale assicura la prosecuzione dei programmi spaziali in corso e il mantenimento degli impegni assunti in ambito di ricerca e cooperazione tecnologica, confermando la solidità dell’assetto organizzativo dell’ente in questa fase di transizione.

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