Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Lussemburgo-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo l’Italia. Oggi, mercoledì 3 giugno, la Nazionale azzurra sfida il Lussemburgo – in diretta tv e streaming – in amichevole allo Stade de Luxembourg, tornando a giocare dopo il flop nei playoff dei Mondiali 2026, con l’Italia dell’ormai ex ct Gennaro Gattuso eliminata in finale dalla Bosnia. In panchina ci sarà Silvio Baldini, ct della Nazionale Under 21, promosso ad interim in attesa di scoprire il nome del nuovo allenatore. 

 

La sfida tra Lussemburgo e Italia è in programma oggi, mercoledì 3 giugno alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Lussemburgo (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Barreiro; Thill, Sinani, Dardari. All. Strasser 

Italia (4-3-3): Donnarumma; Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Ahanor; Pisilli, Lipani, Dagasso; Fini, Esposito, Koleosho. All. Baldini 

 

Lussemburgo-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sinner, Musetti e Darderi volano agli ottavi degli Australian Open

24 Gennaio 2026

Razzi Hezbollah contro Israele, “risposta iniziale” a morte numero due Hamas

6 Gennaio 2024

Guerra Israele-Hamas, il conflitto si sta allargando? Gli scenari

28 Dicembre 2023

Marito e moglie trovati morti in casa ad Agropoli, ipotesi femminicidio-suicidio

22 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno