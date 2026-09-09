Lupi ad AdnTalks: “In Italia non ci sarà mai spazio per estremismi. Su legge elettorale verrà messa fiducia”

(Adnkronos) – Dalla legge elettorale ai risultati elettorali in Germania passando per il caro carburanti e il sindaco di Milano. Sono questi alcuni dei temi toccati da Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ospite oggi mercoledì 9 settembre di AdnTalks, il format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell’Adnkronos. A intervistarlo in diretta il direttore Davide Desario.

“Nel centrodestra, in Italia, non ci sarà mai spazio per gli estremismi, lo ha dimostrato quattro anni di governo di centrodestra, a guida Meloni, ovvero una componente del centrodestra che rappresenta la destra conservatrice in Europa, che appartiente all’Ecr”, ha detto Lupi riferendosi ai risultati del voto in Germania dopo la storica vittoria in Sassonia-Anhalt.

Quanto a Roberto Vannacci, “sono convinto che sia assolutamente agli antipodi: Io sono al Polo Nord, lui è al Polo sud indipendentemente dai complimenti che continua a farmi” sui lupi. “Io sono abbastanza convinto che gli elettori siano persone intelligenti, noi non dobbiamo rincorrere nessuno. La forza del centrodestra sta nell’azione del governo Vannacci decida di fare” quello che vuole, “rispetto chiunque vada in campo e che metta a disposizione la sua energia della propria comunità. La politica è la cosa più bella del mondo, ma Vannacci è oggi uno dei leader dell’opposizione insieme a Fratoianni, a Conte e a Schlein e continuerà a fare questo. Poi alle elezioni gli italiani continueranno a premiare il centrodestra senza dover rincorrere gli estremismi e le cose che io non ritengo neanche intelligenti che propone Vannacci”, ha affermatoil leader dei Noi Moderati.

Quanto al voto alle suppletive alla Camera di Reggio Calabra “non sarà un voto nazionale. Io sono abbastanza convinto che il voto a Vannacci è un voto contro il centrodestra, per farlo perdere e per far vincere la sinistra, perché Vannacci non potrà mai vincere, quindi se toglie voti al centrodestra, vince il candidato di sinistra, e quindi non serviranno a nulla” i voti per Futuro nazionale “perché vincerà il candidato del centrodestra, che è Roscioli”, ha affermato ancora il leader di Noi moderati.

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